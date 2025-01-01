Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Diamantenfieber

SAT.1 GOLD
Staffel 5
Folge 3
Diamantenfieber

Diamantenfieber

Für alle Fälle Stefanie

Folge 3: Diamantenfieber

47 Min.
Ab 12

Drei Jahre war Karsten Reich wegen Einbruchs im Knast - jetzt will er die Beute holen. Er verzehrt eine Handvoll unreifer Kastanien und gelangt mit einer vorgetäuschten Blinddarm-Kolik ins Luisenkrankenhaus, wo die Edelsteine seit der Behandlung seiner Schussverletzung, die er bei dem Überfall davontrug, versteckt sind ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

