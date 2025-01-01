Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Diamantenfieber
47 Min.Ab 12
Drei Jahre war Karsten Reich wegen Einbruchs im Knast - jetzt will er die Beute holen. Er verzehrt eine Handvoll unreifer Kastanien und gelangt mit einer vorgetäuschten Blinddarm-Kolik ins Luisenkrankenhaus, wo die Edelsteine seit der Behandlung seiner Schussverletzung, die er bei dem Überfall davontrug, versteckt sind ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
