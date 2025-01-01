Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Halbes Leben
47 Min.Ab 12
Dr. Nerlinger freundet sich mit Fabian, dem querschnittsgelähmten Mann seiner Kollegin Dr. Berger, an. Als er erfährt, dass Fabian leidenschaftlich Basketball spielt, entschließen sich die beiden spontan zu einem kleinen Match im Krankenhauspark. Doch dann stürzt Fabian eine Treppe hinunter und verletzt sich einen weiteren Wirbel ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH