Für alle Fälle Stefanie

Halbes Leben

Staffel 5Folge 12
Halbes Leben

Halbes LebenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 12: Halbes Leben

47 Min.Ab 12

Dr. Nerlinger freundet sich mit Fabian, dem querschnittsgelähmten Mann seiner Kollegin Dr. Berger, an. Als er erfährt, dass Fabian leidenschaftlich Basketball spielt, entschließen sich die beiden spontan zu einem kleinen Match im Krankenhauspark. Doch dann stürzt Fabian eine Treppe hinunter und verletzt sich einen weiteren Wirbel ...

