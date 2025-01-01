Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Durchgeboxt

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 4
Durchgeboxt

DurchgeboxtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 4: Durchgeboxt

47 Min. Ab 12

Als der junge Boxer René Kayser beim Training zusammenbricht, werden im Krankenhaus Windpocken diagnostiziert. Auf Weisung seines Trainers verlässt er nach kurzer Zeit wieder die Klinik. Beim nächsten Mal bricht er erneut zusammen - nicht nur wegen Windpocken ...

