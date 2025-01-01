Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7
Folge 7: Göttin am Abgrund

47 Min.Ab 12

Als die Kinderärztin Sabine Rast Zeugin eines Unfalls wird und der verletzten Elisabeth Wander hilft, wird sie von ihr in die Hand gebissen. Im Luisenkrankenhaus kommt eine schreckliche Wahrheit ans Licht: Elisabeth ist HIV-positiv.

