SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 11
Folge 11: Die Zeit, die bleibt

47 Min.Ab 12

Lissy und Berthold Kunz sind seit 18 Jahren glücklich verheiratet, als Lissy ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird. Man diagnostiziert bei ihr Lymphdrüsenkrebs - doch die Diagnose scheint Lissy nicht so sehr zu beschäftigen wie eine andere Sache, die sie Schwester Stephanie anvertraut: Sie hat seit 18 Jahren Geld an Bertholds frühere Geliebte bezahlt - für deren Kind, von dem Berthold nichts weiß, obwohl er der Vater ist ...

SAT.1 GOLD
