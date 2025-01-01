Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Die Zeit, die bleibt
47 Min.Ab 12
Lissy und Berthold Kunz sind seit 18 Jahren glücklich verheiratet, als Lissy ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird. Man diagnostiziert bei ihr Lymphdrüsenkrebs - doch die Diagnose scheint Lissy nicht so sehr zu beschäftigen wie eine andere Sache, die sie Schwester Stephanie anvertraut: Sie hat seit 18 Jahren Geld an Bertholds frühere Geliebte bezahlt - für deren Kind, von dem Berthold nichts weiß, obwohl er der Vater ist ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
