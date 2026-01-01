Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Gegen das Vergessen
47 Min.Ab 12
Die schwer kranke Minna sollte eigentlich aufgrund ihrer Krebsbehandlung im Krankenhaus bleiben. Doch die resolute Frau hat anderes vor: Sie will den KZ-Tod ihres damaligen jüdischen Freundes rächen und den verantwortlichen Mörder - ein Apotheker namens Arthur Schulze - zur Strecke bringen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH