Für alle Fälle Stefanie

Gegen das Vergessen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9
Gegen das Vergessen

Gegen das Vergessen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 9: Gegen das Vergessen

47 Min.Ab 12

Die schwer kranke Minna sollte eigentlich aufgrund ihrer Krebsbehandlung im Krankenhaus bleiben. Doch die resolute Frau hat anderes vor: Sie will den KZ-Tod ihres damaligen jüdischen Freundes rächen und den verantwortlichen Mörder - ein Apotheker namens Arthur Schulze - zur Strecke bringen ...

