Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13
Folge 13: Thommy

47 Min.Ab 12

Schwester Stephanie und Marc Brehm haben beschlossen, sich zu trennen. Brehm will daraufhin mit seinem Sohn Thommy in die USA - aber auf dem Airport bricht der Junge plötzlich zusammen. Im Luisenkrankenhaus diagnostiziert man eine Gehirnhautentzündung ...

SAT.1 GOLD
