Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Thommy
47 Min.Ab 12
Schwester Stephanie und Marc Brehm haben beschlossen, sich zu trennen. Brehm will daraufhin mit seinem Sohn Thommy in die USA - aber auf dem Airport bricht der Junge plötzlich zusammen. Im Luisenkrankenhaus diagnostiziert man eine Gehirnhautentzündung ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH