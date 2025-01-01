Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Kopf in den Sand

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 15
Kopf in den Sand

Kopf in den SandJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 15: Kopf in den Sand

47 Min.Ab 12

Schwester Klara macht eine furchtbare Entdeckung: In ihrer Brust hat sich ein Knoten gebildet. Voller Angst wendet sie sich sofort an Dr. Kreidel, der ihr eine baldige OP empfiehlt. Die Ungewissheit, ob die Geschwulst gut- oder bösartig ist, macht Klara so zu schaffen, dass sie sich völlig zurückzieht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen