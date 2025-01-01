Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Alles aus Liebe
47 Min.Ab 12
Für das Paar Gero Becker und Vanessa Wagner gibt es nur eine Sache, die wichtig ist - Erfolg. In ihrem durchgestylten Leben, das auf Gewinnmaximierung gepolt ist, gibt es keinen Platz für Kinder. Nachdem Vanessa die Pille nicht verträgt, soll sich Gero von Dr. Meier-Liszt sterilisieren lassen. Aber hinter dem scheinbar selbstbewussten Anlageberater verbirgt sich ein zutiefst verzweifelter Mensch, der selbst vor Vanessa ein Geheimnis verbirgt, das den Eingriff erschwert ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH