Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Schauspielerliebe
47 Min.Ab 12
Während einer Theaterprobe bricht Siegmar Thomsen zusammen. Im Luisenkrankenhaus reißen sich die Schwestern darum, wer den bekannten Star betreuen darf. Doch die Begeisterung lässt schlagartig nach, als sie erfahren, dass seine Kolik nur simuliert war, um seine Partnerin Christin Lietz davon abzuhalten, ein Gastspiel in einer anderen Stadt anzutreten. Diese reagiert auf die Intrige so heftig, dass sie eine Herzattacke erleidet ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH