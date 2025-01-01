Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Verletzungen

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 21
Verletzungen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 21: Verletzungen

47 Min. Ab 12

Nach einem heftigen Streit mit ihrem Chef und Liebhaber Ronald Hertz wird Monika Horn mit schlimmen Schnittwunden eingeliefert. Dr. Nerlinger kümmert sich um die Patientin und operiert sie. Als Schwester Stephanie jedoch wenig später nach Monika schaut, stellt sie fest, dass die Nähte aufgegangen sind und die Wunden erneut bluten ...

