Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Verletzungen
47 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit mit ihrem Chef und Liebhaber Ronald Hertz wird Monika Horn mit schlimmen Schnittwunden eingeliefert. Dr. Nerlinger kümmert sich um die Patientin und operiert sie. Als Schwester Stephanie jedoch wenig später nach Monika schaut, stellt sie fest, dass die Nähte aufgegangen sind und die Wunden erneut bluten ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH