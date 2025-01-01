Für alle Fälle Stefanie
Folge 25: Verweigern und Zerberchen
47 Min.Ab 12
Schwester Stephanie kümmert sich um Hubert Gretsch, der mit einer Kopfwunde, die er sich angeblich bei einem Motorradunfall zugezogen hat, eingeliefert wurde. Dr. Nerlinger vermutet jedoch, dass die Wunde des aufdringlichen Patienten eher von einem Schlag herrühren könnte. Und tatsächlich: Gretsch ist ein Triebtäter, der nur auf sein nächstes Opfer wartet! Er lauert der ahnungslosen Schwester Elke kurze Zeit später im Bad auf ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH