Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Verweigern und Zerberchen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 25
Verweigern und Zerberchen

Verweigern und ZerberchenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 25: Verweigern und Zerberchen

47 Min.Ab 12

Schwester Stephanie kümmert sich um Hubert Gretsch, der mit einer Kopfwunde, die er sich angeblich bei einem Motorradunfall zugezogen hat, eingeliefert wurde. Dr. Nerlinger vermutet jedoch, dass die Wunde des aufdringlichen Patienten eher von einem Schlag herrühren könnte. Und tatsächlich: Gretsch ist ein Triebtäter, der nur auf sein nächstes Opfer wartet! Er lauert der ahnungslosen Schwester Elke kurze Zeit später im Bad auf ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen