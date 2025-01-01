Für alle Fälle Stefanie
Folge 26: Letzter Ausweg
47 Min.Ab 12
Um den Kummer über den Tod ihrer Mutter zu kompensieren, trainiert die junge Eiskunstläuferin Maja übertrieben hart. Damit mutet sie ihrem Körper zu viel zu: Maja bricht zusammen und kommt mit einer Blutung im Schädelraum ins Luisenkrankenhaus. Sie erleidet epileptische Anfälle - eine Folge ihres Hirnschadens. Ihre Schwester Carola kümmert sich hingebungsvoll um sie. Als Schwester Stephanie die beiden Frauen heimlich beobachtet, erfährt sie Unglaubliches ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH