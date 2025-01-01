Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Aus der Bahn geworfen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 28
Aus der Bahn geworfen

Aus der Bahn geworfenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 28: Aus der Bahn geworfen

47 Min.Ab 12

Es sollte ein schönes gemeinsames Wochenende werden und endet in einer Katastrophe! Als Stephanie und Dr. Nerlinger an einem Haus vorbeikommen, in dem es eine Gasexplosion gegeben hat, hören sie verängstigte Schreie. Sie laufen wagemutig in das brennende Gebäude und finden die junge Meral und die siebenjährige Nadina vor. Während Nerlinger Meral ins Freie retten kann, werden Stephanie und Nadina unter einem brennenden herabstürzenden Balken begraben ...

