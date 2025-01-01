Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Aus der Bahn geworfen
47 Min.Ab 12
Es sollte ein schönes gemeinsames Wochenende werden und endet in einer Katastrophe! Als Stephanie und Dr. Nerlinger an einem Haus vorbeikommen, in dem es eine Gasexplosion gegeben hat, hören sie verängstigte Schreie. Sie laufen wagemutig in das brennende Gebäude und finden die junge Meral und die siebenjährige Nadina vor. Während Nerlinger Meral ins Freie retten kann, werden Stephanie und Nadina unter einem brennenden herabstürzenden Balken begraben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH