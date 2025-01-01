Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Durchgeboxt
47 Min.Ab 12
Als der junge Boxer René Kayser beim Training zusammenbricht, werden im Krankenhaus Windpocken diagnostiziert. Auf Weisung seines Trainers verlässt er nach kurzer Zeit wieder die Klinik. Beim nächsten Mal bricht er erneut zusammen - nicht nur wegen Windpocken ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH