Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Mein eiskaltes Herz
47 Min.Ab 12
Gerd Leidner verwirrt die Passagiere auf einem S-Bahnhof: Er trägt einen Mundschutz und bricht zusammen, während eine S-Bahn einfährt. Als er im Krankenhaus aufwacht, ist er entsetzt darüber, dass man ihm seinen Mundschutz abgenommen hat ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
