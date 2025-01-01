Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Göttin am Abgrund
47 Min.Ab 12
Als die Kinderärztin Sabine Rast Zeugin eines Unfalls wird und der verletzten Elisabeth Wander hilft, wird sie von ihr in die Hand gebissen. Im Luisenkrankenhaus kommt eine schreckliche Wahrheit ans Licht: Elisabeth ist HIV-positiv.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
