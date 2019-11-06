Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 101vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine junge Frau liegt erschossen in ihrer Wohnung, in ihrem Abschiedsbrief steht, dass sie sich mit ihrem Ehemann gemeinsam umbringen wollte, aber der ist verschwunden. Die Cousine des Opfers verdächtigt den Vermissten, aber dann kommen die Kommissare hinter das Geheimnis der Toten: Sie hatte eine Affäre mit dem Ehemann ihrer Cousine. Rechte: Sat.1

