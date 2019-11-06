Skrupellose CastingluderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Skrupellose Castingluder
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Mädchen verschwindet kurz vor ihrem Auftritt im Finale eines Gesangwettbewerbs - die Organisatoren des Contests wollen mit dem Verschwinden nichts zu tun haben. Doch einer der Plattenproduzenten ist in schmierige Geschäfte verwickelt: Die Kommissare beobachten, wie er sich von dem Freund einer anderen Teilnehmerin bestechen lässt. Von ihr selbst verlangt er Sex. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1