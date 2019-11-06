Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Skrupellose Castingluder

SAT.1Staffel 3Folge 104vom 06.11.2019
Skrupellose Castingluder

Skrupellose CastingluderJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 104: Skrupellose Castingluder

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Mädchen verschwindet kurz vor ihrem Auftritt im Finale eines Gesangwettbewerbs - die Organisatoren des Contests wollen mit dem Verschwinden nichts zu tun haben. Doch einer der Plattenproduzenten ist in schmierige Geschäfte verwickelt: Die Kommissare beobachten, wie er sich von dem Freund einer anderen Teilnehmerin bestechen lässt. Von ihr selbst verlangt er Sex. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen