K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Die verruchte Tochter
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als eine querschnittsgelähmte Frau überfallen und niedergestochen wird, hat ihre Pflegerin einen Verdacht: die drogenabhängige Tochter. Immer wieder kam es zum Streit zwischen Mutter und Tochter. Und tatsächlich, das lange Vorstrafenregister des Mädchens erhärtet den Verdacht. Als die Kommissare sie auf dem Straßenstrich ausfindig machen, wird sie vor ihren Augen erschossen. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1