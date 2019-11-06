Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Frauenpeiniger

SAT.1 Staffel 3 Folge 107 vom 06.11.2019
Der Frauenpeiniger

Folge 107: Der Frauenpeiniger

23 Min. Folge vom 06.11.2019

Auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters wird ein Mann mit einer Axt erschlagen. Die Witwe kann sich den schrecklichen Mord nicht erklären, aber dann decken die Kommissare ein Geheimnis des Toten auf: Er hat die Kundinnen und Angestellten im Fitnesscenter sexuell belästigt. Der Freund einer Angestellten gerät unter Verdacht. Er hatte einen heftigen Streit mit dem Opfer und ihn massiv bedroht. Rechte: Sat.1

