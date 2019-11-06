K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Der Frauenpeiniger
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters wird ein Mann mit einer Axt erschlagen. Die Witwe kann sich den schrecklichen Mord nicht erklären, aber dann decken die Kommissare ein Geheimnis des Toten auf: Er hat die Kundinnen und Angestellten im Fitnesscenter sexuell belästigt. Der Freund einer Angestellten gerät unter Verdacht. Er hatte einen heftigen Streit mit dem Opfer und ihn massiv bedroht. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1