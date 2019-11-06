K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Tödliche Pferdeliebe
23 Min.Folge vom 06.11.2019
In einem Rennstall geschieht ein tödliches Unglück: Ein erfolgreiches Rennpferd trampelt eine junge Frau tot. Was zuerst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Die Tote hatte einen Freund, von dem niemand wusste, einen Geliebten, von dem jeder wusste und ein Drogengeheimnis, das ihr vielleicht das Leben kostete. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1