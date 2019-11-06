Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Pferdeliebe

SAT.1Staffel 3Folge 108vom 06.11.2019
Tödliche Pferdeliebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Tödliche Pferdeliebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019

In einem Rennstall geschieht ein tödliches Unglück: Ein erfolgreiches Rennpferd trampelt eine junge Frau tot. Was zuerst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Die Tote hatte einen Freund, von dem niemand wusste, einen Geliebten, von dem jeder wusste und ein Drogengeheimnis, das ihr vielleicht das Leben kostete. Rechte: Sat.1

