K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Tödlicher Ausreißversuch
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Kommissare müssen tatenlos mit ansehen, wie vor ihren Augen ein junges Mädchen in einem Wagen verbrennt. Die Spuren am Tatort belegen, dass es sich um einen Mord handelt. Der Besitzer des Autos hatte am selben Tag seine Tochter als Vermisst gemeldet. Sie war mit ihrem Freund abgehauen und hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
