Der entführte Kommissar
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Der entführte Kommissar
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Juwelier wird ausgeraubt und vor den Augen seiner Frau brutal erschlagen. Doch der Täter macht einen folgenschweren Fehler: Er verwechselt den Wagen der Kommissare mit seinem Fluchtauto und kidnappt Gerrit Grass. Der Täter weiß nicht, dass seine Geisel ein Polizist ist. Sein Komplize ist noch am Tatort und erfährt die Wahrheit... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1