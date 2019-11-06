Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 Staffel 3 Folge 23 vom 06.11.2019
23 Min. Folge vom 06.11.2019

Während Staatsanwalt Kirkitadse bei einer Anwältin zum Abendessen eingeladen ist, wird die Gastgeberin in ihrem Weinkeller erschossen. Alle Spuren führen zum verschuldeten Ehemann des Opfers, aber der saß zur Tatzeit mit dem Staatsanwalt am Tisch und hat somit ein hieb- und stichfestes Alibi. Dann finden die Kommissare heraus, dass der treu sorgende Ehemann und Vater eine Affäre hat... Rechte: Sat.1

