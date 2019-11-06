Der perverse HausmeisterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Der perverse Hausmeister
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Alexandra Rietz ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung und hat einen Besichtigungstermin mit dem Hausmeister Ernst Schildhauer. Er zeigt ihr die Wohnung von Gabi Klein - die jetzige Mieterin will angeblich zum Monatsende ausziehen. Alexandra gefällt die Wohnung, der Hausmeister deutet allerdings an, dass es etliche Interessenten gibt und er sich für die 'netteste` Frau entscheiden würde ... Bevor Alexandra reagieren kann, geht die Tür auf und Gabi Klein kommt herein: Sie hat ihre Wohnung überhaupt nicht gekündigt! Schildhauer zeigt ihr ein Kündigungsschreiben von der Hausverwaltung - Gabi Klein wusste nichts davon. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1