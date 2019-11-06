K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Zwei Leichen im Sarg
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Leichenwagen hat auf dem Weg ins Krematorium einen Unfall, bei dem er seine Ladung verliert - der Fahrer macht eine unglaublich Entdeckung: In dem Sarg liegen zwei Leichen. Die unbekannte Zweite ist eine asiatische Prostituierte, sie wurde erschossen und sollte unbemerkt entsorgt werden. Der Bestattungsunternehmer will davon nichts gewusst haben ... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1