Tödlicher SchönheitswahnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Tödlicher Schönheitswahn
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Chefarzt einer Schönheitsklinik liegt ermordet auf seinem OP-Tisch - der Oberarzt vermutet eine Gruppe von politischen Aktivisten hinter der Tat. Sie wollen, dass die Beauty-Klinik schließt und somit dem Schönheitswahn ein Ende machen. Immer wieder haben sie den Chefarzt mit Drohmails bombardiert und vor tödlichen Konsequenzen gewarnt ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1