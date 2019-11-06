Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod in der Kirche

SAT.1Staffel 3Folge 41vom 06.11.2019
Tod in der Kirche

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Tod in der Kirche

23 Min.Folge vom 06.11.2019

In einer Kirche wird ein Toter gefunden, der betend vor dem Altar kniet. Die Obduktion ergibt, dass der Mann mitten im Sommer erfroren ist. Er wohnte in einer WG von Hausbesetzern - Branco Vukovic wird dort undercover eingeschleust. In dem besetzten Haus findet er neben einer riesigen Gefriertruhe ein Versteck mit Falschgeld. Rechte: Sat.1

