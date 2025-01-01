K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 419: Rietz in der Todeshölle
23 Min.Ab 12
Aus einem Forschungslabor werden Ampullen mit tödlichen Pestbakterien gestohlen - bei den Ermittlungen infiziert sich Alexandra Rietz, sie hat nur noch 48 Stunden zu leben. Dann meldet sich ein Erpresser und droht, die Stadt mit einer biologischen Bombe zu verseuchen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
