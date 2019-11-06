Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache eines Liebesopfers

SAT.1Staffel 3Folge 42vom 06.11.2019
Rache eines Liebesopfers

Rache eines LiebesopfersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 42: Rache eines Liebesopfers

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Kommissare werden Zeugen eines Tankstellenüberfalls - einer der Pächter wird dabei lebensbedrohlich verletzt. Wie es scheint, war der Überfall gut geplant: Der Kompagnon des Opfers würde finanziell von seinem Tod profitieren, doch der lenkt den Verdacht auf die Ehefrau. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen