K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Modelagentur

SAT.1Staffel 3Folge 425
Todesfalle Modelagentur

Todesfalle ModelagenturJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 425: Todesfalle Modelagentur

23 Min.Ab 12

Ein Model stirbt an einer Überdosis Heroin. Kurz vor ihrem Tod hatte sich die junge Frau in Brasilien einer Brustvergrößerung unterzogen. Diese OP ist für die Models Bedingung, um bei der Agentur unter Vertrag genommen zu werden. Alexandra Rietz ermittelt undercover in der Modelagentur ...

