K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Türkische Zwangsheirat
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf einen türkischen Mafia-Boss wird ein Anschlag verübt - sein Leibwächter stirbt im Kugelhagel. Die Kommissare vermuten den Drahtzieher in den Reihen der Russenmafia. Während einer Aussprache der zwei verfeindeten Bandenchefs beteuert der Kopf der russischen Mafia seine Unschuld. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1