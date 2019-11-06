Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Straßenkind in Gefahr

SAT.1 Staffel 3 Folge 44 vom 06.11.2019
22 Min. Folge vom 06.11.2019

Bei einer Verfolgungsjagd gerät Michael Naseband in einen Hinterhalt: Eine Bande von bewaffneten Straßenkindern bedroht ihn, aber er kann entkommen. Die Ermittlungen ergeben, dass einer der Jungen vor Monaten als vermisst gemeldet wurde, kurz vor seinem Verschwinden hatte er von seiner Adoption erfahren. Den Kommissaren gelingt es, den Jungen ausfindig zu machen und zu seinen Adoptiveltern zurückzubringen. Kurz darauf wird dort eingebrochen und der Vater zusammengeschlagen. Rechte: Sat.1

