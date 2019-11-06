K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Straßenkind in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei einer Verfolgungsjagd gerät Michael Naseband in einen Hinterhalt: Eine Bande von bewaffneten Straßenkindern bedroht ihn, aber er kann entkommen. Die Ermittlungen ergeben, dass einer der Jungen vor Monaten als vermisst gemeldet wurde, kurz vor seinem Verschwinden hatte er von seiner Adoption erfahren. Den Kommissaren gelingt es, den Jungen ausfindig zu machen und zu seinen Adoptiveltern zurückzubringen. Kurz darauf wird dort eingebrochen und der Vater zusammengeschlagen. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© Sat.1