K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Die schwarze Witwe
23 Min.Folge vom 06.11.2019
In einer Bar bricht vor den Augen der Kommissare ein Mann tot zusammen - er hat eine Überdosis Drogen genommen. Die erste Spur führt in das Labor einer Universität, wo die Drogen angeblich hergestellt werden. Einen Tag nach dem Todesfall in der Bar wird die Professorin des Labors erschossen aufgefunden. Steckte sie hinter dem tödlichen Drogenhandel? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© Sat.1