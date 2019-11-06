K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Auge um Auge
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein afrikanischer Flüchtling wird auf einem Friedhof erschossen - der Pfarrer der Gemeinde hatte ihm die Monate zuvor Asyl in der Kirche gewährt, in dieser Zeit verliebte sich seine Tochter in den jungen Afrikaner. Ihr Vater war strikt gegen diese Beziehung, auch der Exfreund der Pfarrerstochter wollte die Liebschaft der beiden verhindern. Er hat die plötzliche Trennung nie überwunden. Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1