K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Blutige Schnitzeljagd
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau liegt ermordet in ihrer Wohnung. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, bitten die Kommissare ihre Kollegen um absolute Diskretion. Aber ein Journalist kennt geheime Details über den Mord und bringt sie auf die Titelseite seiner Zeitung. Die Kommissare vermuten: Der Reporter wurde zum Mörder, um eine Erfolgsstory zu schreiben. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1