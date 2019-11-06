Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Schnitzeljagd

SAT.1Staffel 3Folge 50vom 06.11.2019
Folge 50: Blutige Schnitzeljagd

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine junge Frau liegt ermordet in ihrer Wohnung. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, bitten die Kommissare ihre Kollegen um absolute Diskretion. Aber ein Journalist kennt geheime Details über den Mord und bringt sie auf die Titelseite seiner Zeitung. Die Kommissare vermuten: Der Reporter wurde zum Mörder, um eine Erfolgsstory zu schreiben. Rechte: Sat.1

