K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Vaterliebe

SAT.1Staffel 3Folge 51vom 06.11.2019
Mörderische Vaterliebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Mörderische Vaterliebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Trucker wird ermordet - der Playboy war in der Damenwelt nicht sonderlich beliebt, und seine Exfrau hat ihn sogar abgrundtief gehasst. Die beiden haben einen erbitterten Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn geführt. Als der Junge spurlos verschwindet, glaubt die Frau sofort, dass ihr Exmann das Kind entführt hat. Rechte: Sat.1

