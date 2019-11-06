K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Mörderische Vaterliebe
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Trucker wird ermordet - der Playboy war in der Damenwelt nicht sonderlich beliebt, und seine Exfrau hat ihn sogar abgrundtief gehasst. Die beiden haben einen erbitterten Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn geführt. Als der Junge spurlos verschwindet, glaubt die Frau sofort, dass ihr Exmann das Kind entführt hat. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1