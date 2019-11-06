Partnertausch mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Partnertausch mit Todesfolge
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Unternehmergattin meldet ihren Mann als vermisst - wenig später wird er tot an einem See gefunden. Ein ehemaliger Angestellter gerät unter Verdacht, weil er nach seiner Entlassung seinen Ex-Chef mehrfach bedrohte, außerdem wurde er kurz vor der Tat am Tatort gesehen. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass das Unternehmerpaar Partnertausch bevorzugte. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1