Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Partnertausch mit Todesfolge

SAT.1Staffel 3Folge 54vom 06.11.2019
Partnertausch mit Todesfolge

Partnertausch mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Partnertausch mit Todesfolge

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Unternehmergattin meldet ihren Mann als vermisst - wenig später wird er tot an einem See gefunden. Ein ehemaliger Angestellter gerät unter Verdacht, weil er nach seiner Entlassung seinen Ex-Chef mehrfach bedrohte, außerdem wurde er kurz vor der Tat am Tatort gesehen. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass das Unternehmerpaar Partnertausch bevorzugte. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen