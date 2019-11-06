K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Tödliches Spiel
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Als ein erfolgreicher Billardprofi nach einem Turnier erschlagen wird, fällt der Verdacht auf einen Buchmacher - er verdient mit illegalen Wetten und abgesprochenen Spielen viel Geld und hatte ein Verhältnis mit der Freundin des Toten. Auch der Bruder des Toten gerät unter Verdacht: Er ist ebenfalls Billardprofi und stand stets im Schatten seines Bruders. Ein Profispieler ermittelt undercover. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
