K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verliebte Kommissar

SAT.1Staffel 3Folge 59vom 06.11.2019
Folge 59: Der verliebte Kommissar

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als der Gitarrist einer Band erstochen wird, gerät ein fanatischer Fan unter Verdacht. Schon seit Langem bedroht er die Band, der Stalker ist nämlich krankhaft in die hübsche Sängerin verliebt. Während Branco Vukovic die Frau beschützt, kommen sie sich näher. Doch dann schlägt der Attentäter erneut zu: Auch der Schlagzeuger wird niedergestochen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
