Mörderisches DoppellebenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Mörderisches Doppelleben
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Familienvater wird ermordet aufgefunden. Er hat ein Doppelleben geführt: Neben seiner Ehefrau hatte er eine Geliebte. Beide Frauen haben ein Alibi und angeblich nichts von einander gewusst. Die Kommissare finden heraus, dass die Ehefrau ihrem verstorbenen Mann nachspioniert hat. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1