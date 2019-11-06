Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 63vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Mitarbeiterin eines Biosupermarktes stirbt an vergifteter Trinkmolke. Ihr Chef behauptet, dass sein Rivale, der Inhaber eines Tante-Emma-Ladens dahinter steckt - die beiden führen seit Jahren einen erbitterten Streit. Tatsächlich finden die Kommissare in dem kleinen Lädchen eine Spritze mit Giftresten - trotz Hausverbots war der Inhaber am Tag vor dem Anschlag im Biosupermarkt. Rechte: Sat.1

