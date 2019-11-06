K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Hochzeit im K 11
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Auf einer Hochzeitsfeier wird der Bräutigam ausgeraubt. Seine frisch vermählte Ehefrau hat ein pikantes Alibi: Während der Tatzeit hatte sie Sex mit dem Hochzeitsmusiker. Die Kommissare ermitteln, dass bereits mehrere Hochzeitspaare während ihrer Feier ausgeraubt worden sind - die Paare haben alle in einer Kirche geheiratet... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1