K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Die sündige Schwester
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Mutter meldet ihren Sohn als vermisst: Er war mit Studienfreunden in einem Camp auf dem Land und hat sich seit zwei Tagen nicht mehr gemeldet. Die Studenten erforschen UFOs - der Leiter des Camps erzählt den Kommissaren, dass der junge Mann von einem UFO entführt worden ist. Dann wird der Vermisste in der Nähe des Camps tot aufgefunden. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
0
Copyrights:© SAT.1