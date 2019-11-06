Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 70vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Mutter meldet ihren Sohn als vermisst: Er war mit Studienfreunden in einem Camp auf dem Land und hat sich seit zwei Tagen nicht mehr gemeldet. Die Studenten erforschen UFOs - der Leiter des Camps erzählt den Kommissaren, dass der junge Mann von einem UFO entführt worden ist. Dann wird der Vermisste in der Nähe des Camps tot aufgefunden. Rechte: Sat.1

