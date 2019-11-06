Vaterliebe bis in den TodJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Vaterliebe bis in den Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein arbeitsloser Familienvater wird erschossen - er hatte Leukämie, auch seine kleine Tochter leidet an der Krankheit. Sie kann durch eine teure Behandlungsmethode geheilt werden, ihr Vater hatte sich deshalb Geld von einem skrupellosen Kredithai geliehen. Als der sein Geld einforderte, konnte der Mann die Schulden nicht zurückzahlen. Rechte: Sat.1
