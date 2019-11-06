Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vaterliebe bis in den Tod

SAT.1Staffel 3Folge 73vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein arbeitsloser Familienvater wird erschossen - er hatte Leukämie, auch seine kleine Tochter leidet an der Krankheit. Sie kann durch eine teure Behandlungsmethode geheilt werden, ihr Vater hatte sich deshalb Geld von einem skrupellosen Kredithai geliehen. Als der sein Geld einforderte, konnte der Mann die Schulden nicht zurückzahlen. Rechte: Sat.1

