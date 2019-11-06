K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Rache einer Mutter
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als ein Mädchen tödlich auf der Kartbahn verunglückt, ist ihre Mutter verzweifelt auf der Suche nach dem Schuldigen. Und tatsächlich: Kurz darauf wird ein Angestellter der Kartbahn in eine Sauna gesperrt und stirbt an Herzversagen. Das Opfer hatte am Tatabend einen heftigen Streit mit der Mutter. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1