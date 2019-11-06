K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Mörderische Affäre
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei einem Kunstraub in einer Villa wird die Hausherrin ermordet - ihr Mann ist nur an dem gestohlenen Gemälde, das eine halbe Million Euro wert ist, interessiert. Geheime Sexfotos beweisen, dass der Mann eine Affäre hat, im Fall einer Scheidung wäre er leer ausgegangen. Wurde der Kunstraub nur vorgetäuscht? Rechte: Sat.1
