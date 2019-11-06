Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Affäre

SAT.1Staffel 3Folge 75vom 06.11.2019
Mörderische Affäre

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 75: Mörderische Affäre

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Bei einem Kunstraub in einer Villa wird die Hausherrin ermordet - ihr Mann ist nur an dem gestohlenen Gemälde, das eine halbe Million Euro wert ist, interessiert. Geheime Sexfotos beweisen, dass der Mann eine Affäre hat, im Fall einer Scheidung wäre er leer ausgegangen. Wurde der Kunstraub nur vorgetäuscht? Rechte: Sat.1

