K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Tod beim Zahnarzt
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Zahnarzt wird in seiner Praxis erstochen - die Kommissare finden dort eine heimlich installierte Überwachungskamera. Auf den Bändern sind schmutzige Details über das Privatleben des Ermordeten zu sehen. Der Zahnarzt stillte seine Sexlust mit weiblichen Patientinnen und spielte sie gegeneinander aus. Der Kreis der Verdächtigen scheint endlos. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1