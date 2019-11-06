K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Brutaler Elternmord
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als ein vermögendes Ehepaar in seiner Villa niedergestochen wird, gerät die Exfreundin des Mannes in Verdacht - er hatte sie vor mehreren Jahren sitzen lassen, obwohl sie schwanger und mittellos war. Doch auch die Stieftochter ist verdächtig, weil sie sich mit ihren Eltern wegen Geldes gestritten hatte ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1